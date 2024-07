Borsa settimana positiva per tutti gli indici grazie al raffreddamento dell’inflazione Usa

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 13 luglio 2024)che si chiudemente pergli. Il FTSE MIB è crescito dell’1,7%, il FTSE ITALIA STAR dello 0,4% così come l’indice delle micro cap, il FTSE ITALIA GROWTH. I mercati sono stati sostenuti dai buoni dati d’inflazione dei diversi paesi dell’Eurozona di giugno (frala Germania con il 2,2%), oramai prossima al target del 2% della BCE, ma soprattutto daldegli Stati Uniti che si è fermata al +3% tendenziale annuo, facendo però segnare una discesa dei prezzi dello 0,1% (prima volta degli ultimi tre anni) rispetto a maggio. Prima posizone per Iveco (9,7%), che beneficia della firma dell’accordo quadro per la fornitura di oltre 900 autobus CROSSWAY all’austriaca OBB Postbus, la più grande compagnia di autobus del Paese e leader di mercato nei servizi di autobus regionali.