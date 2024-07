Boom sul prezzo del gelato aumenti del 30% in tre anni | dove costa di più

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 13 luglio 2024) Rinunciare alin estate è impossibile per la stragrande maggioranza degli italiani, anche se ilmedio doppia ormai il tasso di inflazione. Come emerge dall’analisi del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), con l’arrivo della bella stagione, anche quest’anno ‘aumentano in Italia i consumi di, che siano coni da passeggio, coppette o vaschette vendute presso i supermercati’. Ma a crescere è anche il costo che, secondo l’elaborazione dei dati pubblicati dall’osservatorio del Mimit dedicato, negli ultimi treè salito di quasi il 30%. I rincari suldelLo studio ha messo a confronto i prezzi attuali di una vaschetta dida 1 kg in tutte le città italiane con quelli in vigore nel 2021. Il risultato è che neanche questo prodotto tra i più tipici della tradizione culinaria nostrana è stato risparmiato dal carovita, ma anzi ha registrato anche rincari superiori del doppio rispetto al tasso di inflazione.