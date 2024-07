Basta furbetti del telefonino Tornano gli agenti motociclisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) È stato ripristinato il Nucleodella polizia locale di Cesano Maderno, che è tornato a operare sulle strade della città muovendosi su due ruote con la possibilità di effettuare interventi rapidi su vari fronti nel corso della giornata. Glisono dotati di due motocicli Honda Transalp già in dotazione al Comando e completamente revisionate e rimesse in condizione ottimale per la riattivazione del servizio di polizia locale. "L’attività del Nucleoincrementerà la velocità di intervento della polizia locale in situazioni critiche ed estenderà la capacità di pattugliamento anche a luoghi usualmente più difficili da raggiungere con pattuglie auto-montate" spiegano dal Comune. Verrà anche intensificata l’azione di contrasto alle violazioni alla circolazione stradale da “guida distratta“ (uso improprio del telefono cellulare alla guida) e il mancato uso delle cinture di sicurezza, anche e soprattutto in ambito di trasporto minori.