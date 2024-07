Auto si schianta contro il casello e prende fuoco | è tragedia Tutto bloccato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Spaventoso incendio aldi Gallarate, in direzione Milano, ha avuto un esito mortale questa mattina, sabato 13 luglio, poco dopo le 8. Nell’andata aè rimasto un uomo che non è riuscito a trovare scampo dopo l’incidente. I fatti si sono svolti poco dopo le 8 di questa mattina, sabato 13 luglio. Secondo una primissima ricostruzione della dinamica, l’andata asarebbe l’unica coinvolta nell’incidente. L’mobilista, per cause ancora tutte da chiarire, avrebbe impattatoil cordolo di imbocco delstradale, provocando un incidente in seguito al quale si è sviluppato un incendio. Alcunimobilisti testimoniano di un impatto in seguito al quale si è sviluppato istantaneamente un improvviso incendio.