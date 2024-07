Alta tensione con Russia e Cina Venti di guerra fredda in Africa | L’inviato Nato per il Sud sia italiano

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) L’Italia guarda a Sud e spera di poter fare leva sullaanche per dare sostanza al Piano Mattei e sfidare così lae lasotto la protezione dell’ombrello atlantico. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha dichiarato che la decisione di istituire un inviatoper il Sud è un grande successo del vertice di Washington. Sulla creazione di un incarico ad hoc il governo Meloni si è speso molto e con altrettanta fermezza ha fatto capire ai soci occidentali di avere tutte le carte in regola per ricoprire questo ruolo. Cosa decideranno i 32 Paesi che compongono l’Alleanza, che quest’anno ha festeggiato i 75 anni di attività, lo sapremo nei prossimi mesi. Al momento l’assegnazione sembra una partita tra Italia e Spagna.speciale per il Sud della, infatti, andrebbe a monitorare e valorizzare le opportunità che vengono dal Mediterraneo meridionale e dai Paesi del Nord