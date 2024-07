Usa ladri le rubano l’auto col figlio a bordo | mamma cerca di fermarli ma viene uccisa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 luglio 2024) Deihanno tentato di rubarlecon aildi appena 6 anni. E così lei, Alexa Stakely, è corsa verso la vettura ma i malviventi non si sono fermati davanti a nulla e l’hanno travolta e. La terribile storia arriva da Columbus, in Ohio, dove la26enne è morta in queste ore mentre tornava a casa dopo un turno notturno per il suo secondo lavoro come cameriera. Come ricostruito dalla polizia, era circa l’1:30 di giovedì quando Stakely,single, era andata a casa della babysitter per prendere suo. Ha portato il piccolo già addormentato nella sua vettura, una Honda-CRV, legandolo al sediolino e lasciandoaccesa, mentre ritornava verso la casa della babysitter per prendere le cose del bambino.Leggi anche: Svizzera, crolla impalcatura alla periferia di Losanna: almeno 3 morti e diversi feriti A quel punto ha notato la vettura che si muoveva in retromarcia e ha visto qualcuno all’interno al posto di guida.