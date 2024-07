Ultim’ora Greenwood colpo di scena in casa Napoli | è sfida a due per l’attaccante

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 12 luglio 2024)dinel mercato del. Il giocatore improvvisamente è diventato una priorità per la formazione partenopea.dinel mercato del. Se ne era parlato nelle ultime ore ma ora piovono conferme: il club azzurro è fortemente interessato aldel Manchester United Mason, giovane talento in difficoltà negli ultimi anni dopo problemi (abbastanza noti) di carattere giudiziario. Il giocatore – dopo un lungo stop – si è rilanciato in prestito nell’ultima stagione a Getafe ed ora è diventato un nome caldo per il mercato. Come riporta Sky Sport ilè in corsa per l’acquisizione del giocatore, un’irruzione improvvisa grazie al noto interesse del direttore sportivo Manna che stima molto il giocatore e che ha fiutato il talento a costi non elevatissimi.