Tram in via Indipendenza a Bologna partono i lavori | come cambia la viabilità in centro

(Di venerdì 12 luglio 2024), 12 luglio 2024 – Al via iin uno dei punti più frequentati delstorico di. A partire dal 15 luglio, infatti, la parte est della carreggiata di viachiude al traffico nel tratto compreso tra via Irnerio e i viali. Gli incroci, tuttavia, saranno lasciati liberi e pertanto non interessati dal cantiere. LaPer tutto il periodo dei, viasarà percorribile a senso unico in una sola corsia, in direzione ponte Matteotti/Bolognina. Pertanto non sarà possibile per i veicoli imboccaredai viali verso il, nemmeno per gli autorizzati. L’accesso sarà consentito esclusivamente attraverso le vie laterali che portano ai viali Peellara e Masini. Le modifiche alla, che saranno in vigore durante tutta la durata del cantiere, diverranno in seguito provvedimenti definitivi con ilin funzione.