' Tassista' abusivo con 6 turisti a bordo | pioggia di sanzioni e veicolo fermato

(Di venerdì 12 luglio 2024) La Spezia, 12 luglio 2024 – Sorpresoin servizio di noleggio con conducente:sottoposto a fermo dalla polizia locale. Durante il servizio pomeridiano di ieri, 11 luglio, il nucleo motociclisti della municipale spezzina ha seguito con discrezione un minivan nero, il cui guidatore era sospettato di svolgere il servizio di noleggio con conducente in modo del tutto. I sospetti degli agenti erano fondati in quanto, alle 18.30 in piazzetta Ancona, il guidatore ha caricato 6cinesi arrivati con il treno per portarli, come poi da loro dichiarato, a Milano in un hotel.in via fiume e separato subito il conducente dai passeggeri, in modo da poter ottenere informazioni genuine, quest'ultimi hanno dichiarato di non conoscere il conducente e di aver pagato la cifra complessiva di 140 euro per essere portati a Milano.