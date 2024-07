Sinner ma quale fuoco di paglia | qui si fa sul serio

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 12 luglio 2024), se è vero che niente succede per caso, questa è proprio la conferma che tutti aspettavano: adesso è ufficiale. Fabio Fognini dice che non è ancora nato, in Italia, un tennista che abbia una mano come la sua. Eppure sarebbe da pazzi negare che, nel frattempo, checché ne dica il campione di Arma di Taggia, abbiano visto la luce, nel Bel Paese, dei ragazzi che hanno comunque una mano straordinaria. Una mano che ha permesso loro di regalarsi soddisfazioni e successi a non finire. Janniknon è il solo azzurro che sta facendo sognare il Bel Paese (LaPresse) – Ilveggente.itCi è voluto del tempo, perché il tennis azzurro tornasse agli antichi fasti, ma tutto si può dire tranne che non sia valsa la pena di attendere tanto a lungo. Se Matteo Berrettini ha fatto, in un certo senso, da apripista, regalandosi e regalando ai tifosi una finale a Wimbledon, la nuova generazione non è stata da meno.