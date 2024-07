Scoperta una nuova specie di dinosauro risalente a 125 milioni di anni fa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 12 luglio 2024) Alcuni studiosi e archeologi hanno portato alla luce il fossile di un nuovoestintosi centinaia didifa Sulle scogliere di Compton Bay, in Inghilterra, dove il mare si schianta contro la roccia e distese di verde colorano l’atmosfera è stata fatta unaarcheologica di inestimabile importanza. Qui alcuni ricercatori hanno riportato alla luce, dopo decine didi, il fossile di unadinon ancora scoperto. O, per lo meno, fino a qualche giorno fa. Il nome che gli è stato assegnato, in seguito a studi dettagliati, è di Comptonatuschasei. Questo ha origine da un’unione tra Nick Chase, defunto archeologo, e il luogo in cui è stato rinvenuto. “Unadavvero notevole“. Scoperto un fossilea 125difa (Pixabay) – Notizie.