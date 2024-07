Sarteano al via le feste estive delle contrade In attesa della Giostra del Saracino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024)(Siena), 12 luglio 2024- Ladeldie le sue cinque, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, riaccendono i colori del Paese, con lee il desiderato ritorno di Civitas, indel grande appuntamento con laa Ferragosto. Ad aprire le danze sarà “Borgo in Festa”, con la cenaContrada di Sant'Andrea, venerdì 12 luglio nello splendido scenario di Castiglioncello sul Trinoro, mentre sabato 13 luglio sarà la Contrada di San Martino a riempire di profumi, sapori e musica le vie del centro storico del Paese. Sabato 20 luglio, invece, la ContradaSantissima Trinità organizza, nella mattinata, lo “Spineta Bike Tour”, passeggiata amatoriale in bici nel territorioContrada con pranzo per i partecipanti, mentre la sera, nel ChiostroChiesa di San Francesco, va in scena “Cena con i frati, cena con mistero”, con le ricette del convento e la “caccia al tesoro a tavola” in collaborazione con l'Associazione Culturale l'Ombrico.