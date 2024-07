Sara Cosenza la ‘guaritrice della vista’ rischia il processo per esercizio abusivo della professione medica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Da anni promette di aiutare con un sistema naturale di propria invenzione le persone che hanno problemi alla vista e le sue iniziative hanno trovato vasta eco su internet e sui social. Un approccio che lei stessa definisce “olistico e innovativo” con il quale avrebbe “aiutato più di 720 persone a liberarsi da lenti e occhiali”, scrive sul suo sito. Ora, però,, 28 anni, di Cenate Sotto,‘eye trainer’,di essere processata dal tribunale di Bergamo per. Come riporta l’Ansa, la pm Raffaella Latorraca ha firmato il decreto di citazione a giudizio e come ‘persona offesa’ ha individuato la Soi-Società oftalmologica italiana, ente che rappresenta settemila oculisti. Nei giorni scorsi, per il tramite di una sua diretta emanazione – la Fondazione Insieme per la Vista – la Soi ha presentato, con l’avvocato Riccardo Salomone, una nuova denuncia alla procura di Roma dopo la segnalazione di un cittadino di Ostia che ha affermato di essersi rivolto a, versando oltre 2.