Riapre Linea 6 a Napoli collega Piazza Municipio a Tecchio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiInaugura il 16 luglio eal pubblico il 17 la6 della Metropolitana di, già aperta nel 2007 e chiusa nel 2014. La nuovaè stata presentata dal Comune die Hitachi Rail che hanno sottoto come “il tassello importante di questa grande opera è la costruzione del nuovo deposito ferroviario di via Campegna per la manutenzione e la sosta dei treni, fondamentale per garantire il raggiungimento di standard elevati di esercizio dell’intera”. ll deposito occuperà un’area di circa 110.000 mq nelle aree attigue alla stazione FS di Campi Flegrei. Sarà composto da più edifici, inclusa una nuova sala di controllo dellametropolitana. Oggi la6 è lunga circa 6 km e conta 8 stazioni complessive (Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia,) di cui 4 completamente nuove (Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia,6), che collegheranno la Mostra d’Oltremare diin soli 13 minuti, rispetto ai circa 20 minuti di percorrenza media in auto.