Paolini in finale a Wimbledon Bertolucci | Serve un’impresa ma Jas può migliorare ancora

(Di venerdì 12 luglio 2024) Londra, 12 luglio 2024 – Paolo, ez azzurro di Davis e commentatore tv, come descrive una Jasminecapace di centrare ladidopo quella al Roland Garros? "Forte, elastica, resistente e veloce. E’ una ragazza di cuore e molto disponibile, con la dote innata di assorbire gli insegnamenti come una spugna. Tutto questo è stato la base per un lavoro eccellente svolto negli anni”. Secondo lei non paga un po’ lo scotto di essere esplosa così ‘tardi’? "Da un certo punto di vista è uno svantaggio, perché con una carriera più lunga ci sono guadagni e maggiori chances di vittoria. Da un altro si arriva alla maturità con un lavoro e la consapevolezza di averlo fatto bene, per un giocatore può essere molto appagante”.