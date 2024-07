Osimhen arriva la super offerta | la risposta di ADL

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 12 luglio 2024) Napoli,laper Victor: la decisione del patron De Laurentiis. Cosa può accadere nei prossimi giorni “Resta con noi”, questo il coro dei tifosi del Napoli presenti a Dimaro all’indirizzo di Victor. Il bomber nigeriano non ha lasciato ancora gli azzurri e sta quindi partecipando regolarmente al ritiro del club partenopeo iniziato proprio ieri in Trentino. Il centravanti ha sorriso e salutato prima di lasciare il campo di Carciato lì dove gli azzurri stanno svolgendo le sedute di allenamento. Non è un mistero come il bomber nigeriano sia in uscita: ha una clausola da 130 milioni ed anche un ingaggio da 10 milioni l’anno. La situazione legata all’attaccante è l’unica che non può essere gestita da Conte, come ammesso nella conferenza di presentazione.