Nubifragi | grandine e raffiche di vento Nord Italia flagellato dal maltempo Dove e fino a quando

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 – Puntuale come da previsioni meteo, iloggi fa i conti con il break temporalesco che concede una tregua di 24 ore dal caldo africano, mentre al Centro-Sud permangono temperature da bollino rosso con puntea 40°.fin dalla nottata hannodiverse regioni, tra cui la Lombardia,è esondato il lago a Como e si sono registrati disagi anche nello scalo di Malpensa, il Piemonte,e pioggia hanno fatto danni soprattuttonell’alto Novarese, mentre in Alto Adige una frana sulla Statale 12 ha causato la chiusura della strada e la deviazione del traffico sull'autostrada A22 del Brennero. Lombardia, fulmini incendiano cabine elettriche e a Como esonda il lago Piemonte, alberi sui binari e blackout Frana in Alto Adige e traffico deviato Lombardia, fulmini incendiano cabine elettriche e a Como esonda il lago Bomba d’acqua all'alba sul Varesotto con fortein alcune zone della provincia.