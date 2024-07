Miss Merkel | su Rai2 l’ex cancelliera tedesca diventa detective

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Non è La Signora in Giallo, néMarple: è semplicemente Angela! Si avete capito bene: avete, infatti, mai provato ad immaginare la vita deluna volta raggiunta la meritata pensione? Se la risposta è no, a questa domanda tenterà di dare una soluzione, in maniera piuttosto singolare,, la nuova serie poliziesca in onda da stasera in prima serata su. Tratta dai romanzi dello scrittore tedesco David Sefier, la produzione ha per protagonista l’attrice Katharina Thalbach, che si è calata nei panni della politica che ha guidato la Germania dal 22 novembre 2005 all’8 dicembre 2021. Dimenticate però i vari impegni della Repubblica Federale, nei due episodi che compongono la miniserie, grazie all’immaginazione dell’autore, Angela ha scoperto una nuova passione: risolvere crimini efferati.