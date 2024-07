Michele De Pascale sarà il candidato del Pd alla presidenza della Regione Emilia-Romagna

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il Pd ha scelto: ilDe. È il 39enne attuale sindaco di Ravenna ila prendere il posto di Stefano Bonaccini, che proprio oggi si è dimesso e martedì si insedierà al Parlamento europeo. Un clima di festa – tra applausi, abbracci e selfie – ha caratterizzato la direzione regionale del Partito democratico dell’, riunita in via Andreini a Bologna, che ha preso la decisione all’unanimità. De, in vistaprossima tornata elettorale, si metterà al lavoro per costruire “una coalizione larga“. “Sono molto onorato di aver ricevuto dal Pd questa investitura, già nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con tutte le forzecoalizione e le incontrerà nei prossimi giorni – ha dichiarato – e stiamo ricevendo anche tanti contatti da movimenti civici”.