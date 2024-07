Lo sciopero alla Rai diventa un caso | il Tribunale dà ragione a Chiocci Tg1 Usigrai nella bufera Che figuraccia accuse a Petrecca

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 12 luglio 2024) AGI - Apre le danze Maurizio Gasparri, che certifica la “clamorosa sconfitta dell', il sindacato un tempo unico, ultracomunista della Rai, che aveva fatto ricorso al giudice perché, nel giorno in cui aveva indetto lo, voleva negare la libertà di lavorare per quanti non avessero aderito allo. La magistratura ha datoal direttore del Tg1e quindi, evidentemente, anche agli altri direttori che hanno consentito l'andata in onda del telegiornale garantendo, in quella giornata, a chi volesse scioperare di farlo e a chi non volesse scioperare di potere liberamente lavorare". Il presidente dei senatori di Forza Italia e componente della Vigilanza Rai si riferisce all'ordinanza con cui ilcivile di Roma - la sezione Lavoro - ha datoRai, che era stata denunciata dall'Associazione Stampa Romana con l'accusa di condotta antisindacale in occasione dellodel 6 maggio scorso, in cui il Tg1 aveva mandato in onda un'edizione straordinaria, dopo il gravissimo incidente sul lavoro a Casteldaccia con 5 lavoratori morti, senza, peraltro, denunciava l'associazione, "la consultazione del Comitato di Redazione".