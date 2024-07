LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini in fuga con un minuto di margine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.41 Quasi 70 chilometri al traguardo. 15.39 Il gruppo inseguitore però ora prova a prendere ancora un po’ di, con Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) che tira il collo ai contrattaccanti. 15.37 Intanto il gruppo sta per riprendere i contrattaccanti, dove ricordiamo c’è anche Adam Yates (UAE Team Emirates). 15.36 Il gruppetto dei contrattaccanti con De Lie riesce ad anticipare il gruppo maglia gialla. Il belga guadagna qualche punticino valido per la maglia verde. 15.35 Si passa sul traguardo di Nogaro, Michal Kwiatkowski (Ineos-Grenadiers), Julien Bernard (Lidl-Trek), Magnus Cort (Uno-X Mobility) e Romain Gregoire (Groupama-FDJ) hanno 1’00 di vantaggio sugli altri contrattaccanti.