Le possibilità che Osimhen rimanga sono remote il Psg rimane l’unica soluzione Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024) A Sky fanno il punto della situazione su. L’attaccante nigeriano dovrebbe essere l’unico sacrifico del Napoli ma al momento fatica a trovare una sistemazione. La Premier non è più un opzione, dall’Arabia nonarrivate proposte. L’unico club che vuole provarci sempre il Psg che ha già fatto un’offerta sia perche per Kvara.lechea Napoli Le parole di Massimo Ugolini: «lecheresti al Napoli. Morata innescherebbe un domino che potrebbe coinvolgere anche Victor. Non cialternative in Premier. Rimangono o il Psg o l’Arabia. In questo momento dall’Arabia non si è fatto sentire nessuso. Il Psg potrebbe essere interessato adma soprattuto a Kvara. Ieri le parole del suo agente in qualche modo ha aperto alle permanenza di Kvara.