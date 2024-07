La ‘musica dal mondo’ al centro dell’edizione 2024 di Effetto Venezia

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Si sistemano gli ultimi dettagli in vista della prossima edizione di, la manifestazione che caratterizza l’estate livornese. L’edizione di quest’anno, in programma dal 31 luglio al 4 agosto, è dedicata a La musica dal mondo. A presentare l’evento il sindaco del comune di Livorno Luca Salvetti, Rocco Garufo, assessore a turismo e commercio, l’assessore alla cultura Simone Lenzi, la cantautrice Grazia Di Michele, direttrice artistica della manifestazione e Adriano Tramonti, responsabile dell’organizzazione eventi della Fondazione Lem. Oltre 170 tra concerti, talk, progetti speciali, contest musicali, recital, seminari, esibizioni di strada, mostre per unche si annuncia, ancor prima di iniziare, come un’edizione da record per i numeri e la qualità della proposta artistico-musicale e di intrattenimento.