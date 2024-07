Grandine come palle da baseball a Milano | il maltempo colpisce il nord

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

Ilsi è abbattuto con violenza sue sulla Lombardia. Dopo i disagi cominciati nella mattinata del 12 luglio (con fulmini che hanno interrotto la circolazione della M2) anche tra le 20 e le 20.30 sulla città è stata registrata una vera e propria bomba d'acqua accompagnata da. Sui social, tantissimi utenti hanno iniziato a testimoniare la violenza dell'acquazzone, parlando di "chicchi grandida" che hanno spaventato i residenti. Laha colpito molte zone della città tra cui Brera, Maciachini, via Washington. In zona Cadorna alcune persone sono state ferite dai chicchi caduti con violenza improvvisa.