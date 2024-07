Fit check outif da dimissioni | Fedez lascia il Policlinico di Milano e corre dalla figlia Vittoria

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Auspicava stamattinain tempi brevi e così è stato.è stato dimesso daldi. È stato lui stesso ad annunciarlo in una story su Instagram. “Fitoutfit da“, ha scritto il cantante pubblicando anche una foto all’interno dell’ascensore dell’ospedale. Il rapper è stato ricoverato nelle scorse ore per una emorragia interna “dovuta al fatto che laddove sono stato operato per la rimozione del tumore sono più fragile nell’avere ulcere, emorragie e sanguinamenti”, ha chiarito il rapper in un precedente messaggio sui social. Poi è corsoche lo ha riabbracciato con un disegno. Proprio stamaneaveva lanciato una story su Instagram per smentire tutti i rumors circolati in queste ore sulle sue reali condizioni di salute: “Voglio fare un chiarimento sul mio stato di salute, visto che sto leggendo articoli basati sulla fantascienza, parlano di un mio abuso di alcol o droghe, e non è assolutamente così”.