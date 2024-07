Fedez dimesso dall’ospedale | il riferimento all’ex moglie Chiara Ferragni non sfugge ai social

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 12 luglio 2024): ilè stato: lo ha annunciato lo stesso rapper con un post suiin cui non manca un. Il cantante, infatti, ha postato tra le stories del suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in ascensore, mentre lascia per l’appunto l’ospedale. “Fit check outfit da dimissioni” scrive l’artista utilizzando la stessa espressione, ma anche uno scatto simile, a quello che l’exutilizza per presentare i suoi outfit. Prima di esseredal Policlinico di Milano dove era stato ricoverato per un’emorragia interna,aveva postato un video, con tanto di flebo al braccio, in cui affermava: “Buongiorno a tutti. Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute.