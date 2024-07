Ecco perché ora la maggioranza Ursula non è così sicura

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il prossimo martedì 16 Luglio si terrà a Strasburgo la seduta costitutiva del Parlamento europeo, i 720 Deputati europei, eletti per la legislatura 2024-2029, voteranno prima il presidente dell’Eurocamera e a seguire i 14 vice presidenti e i 5 questori che resteranno in carica per due anni e mezzo. I bene informati danno per scontata la riconferma a presidente dell’europarlamento della uscente Roberta Metsola. ?Appare invece meno scontata la rielezione a presidente della Commissione europea della tedescavon der Leyen; la votazione è prevista giovedì 18 luglio e gli animi non sembrano proprio rilassati visto che von der Leyen teme il voto segreto e il malcontento manifestato apertamente proprio da alcune delegazioni del Gruppo del Partito popolare europeo, sua famiglia di appartenenza.