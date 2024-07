E quindi i Puffi sono comunisti?

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 12 luglio 2024) di Anna Toniolo Era il 1958 quando i, un piccolo popolo immaginario di creature azzurre, comparirono per la prima volta in un fumetto dell’artista belga Pierre Culliford, noto come Peyo. Da alloradiventati protagonisti di serie animate, film, videogiochi e altro ancora. I piccoli personaggi bluconosciuti per essere graziosi, divertenti e adatti ai bambini e non presentano alcun riferimento politico particolare o esplicito. Nonostante questo, però, negli anni si è diffuso su Internet uno di quei racconti che ha tutte le caratteristiche per essere classificato come leggenda metropolitana: isarebbero una metafora marxista e veicolerebbero un messaggio comunista. Nonostante in molti casi questa narrazione abbia preso i toni della satira, continua comunque a rappresentare una sorta di contro-lettura internettiana del celebre mondo dei piccoli personaggi blu.