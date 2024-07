Compio 79 anni la vecchiaia è terrorizzante La pensione da 600 euro non mi basta per affitto e bollette chiedo la legge Bacchelli | l’appello di Leopoldo Mastelloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) “79e davanti vedo l’abisso.la: la piccolanon mia pagare”. È un compleanno agrodolce quello chefesteggia oggi: il popolare attore napoletano vive infatti un momento complicato e torna a parlare, come ha già fatto in passato, delle difficoltà economiche dovute (anche) alla mancanza del lavoro. Nonostante la lunga carriera e le collaborazioni importanti, da Mina a Dario Fo e Giuseppe Patroni Griffi, suo mentore,rivelò infatti di vivere con unadi 600mensili. E così, attraverso le agenzie stampa, ha rilanciatoal Ministro della cultura per ottenere il vitalizio previsto per gli artisti “di chiara fama” che vivono in difficoltà.