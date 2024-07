Coldplay allo stadio Olimpico di Roma Strade chiuse | ecco come come arrivare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’attesa è finita, stasera idebuttano a. Dopo le sei strabilianti date italiane tutte sold-out, sono quattro le serate in programma– venerdì 12 e sabato 13, lunedì 15 e martedì 16 luglio – per un grande show che porterà nella Capitale migliaia di persone. Tra i fan in delirio, ci sarà anche la ragazza disabile che ha vinto la battaglia più bella: potrà vedere i suoi cantanti preferiti senza discriminazioni. Un pass auto per il parcheggio disabili e due posti in tribuna Tevere le consentirà di godersi insieme alla mamma la band capitanata da Chris Martin.raggiungere lorischia di bloccarsi sotto il peso del traffico diretto. Tra le soluzioni più veloci per andare al concerto deici sono i mezzi pubblici.