Che cosa prevede il nuovo decreto Agricoltura

(Di venerdì 12 luglio 2024) La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva ilcon centoquarantotto voti favorevoli, settantuno contrari e un astenuto. Il provvedimento istituisce per la prima volta una banca dati inter-operativa tra i ministeri del Lavoro, dell’, dell’Interno, Inps, Inail, Agea, Istat e l’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) per sviluppare una strategia complessiva di contrasto al caporalato. Inoltre sarà creata anche una banca dati degli appalti privati in, con sanzioni amministrative fino a quindicimila euro per le violazioni della normativa nazionale a carico del committente e dell’appaltatore. Per gestire questa mole di dati è prevista l’assunzione di cinquecentoquattordici nuovi ispettori presso Inps e Inail.