Casati Pd | Sbagliato intitolare Malpensa a Berlusconi scelta divisiva

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il consigliere regionale del Partito Democratico, il bergamasco Davide, interviene sull’intitolazione dell’aeroporto di Milanoa Silvio: “Sono convinto che l’intitolazione di una qualsiasi infrastruttura, ancora di più se si rilevanza nazionale o come in questo caso internazionale, debba essere l’occasione per celebrare personalità la cui memoria unisce il Paese, esprimendo un sentire comune dei cittadini, indipendentemente dalla loro appartenenza politica”. “Non credo sia il caso di Silvio, ed è per questo che non condivido l’intitolazione dell’aeroporto dialla sua memoria. Si tratta di un indiscusso protagonista della vita politica del nostro Paese ma al contempo di un personaggio pubblico divisivo, il cui nome non è quindi a mio parere idoneo a rappresentare un patrimonio comune come quello di un’infrastruttura, che proietta all’estero l’immagine dell’Italia”.