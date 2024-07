Calciomercato Milan Yacine Adli diviso tra Paulo Fonseca e l’Arabia Saudita

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 12 luglio 2024), il centrocampista rossonerotra. La situazione: lavorare duro per provare a ritagliarsi un posto nell’undici titolare deldio trasferirsi in Arabiaa condizioni economiche favorevoli, giocando, però, in un campionato meno prestigioso. E voi cosa fareste? La scelta non è assolutamente scontata e il centrocampista franco-algerino ci sta riflettendo. Se da una parte il regista si è messo a completa disposizione diper conquistare la fiducia del tecnico portoghese, dall’altranon ha la certezza di collezionare un minutaggio consistente. Ecco che allora, il Qatar epossono essere due alternative importanti.