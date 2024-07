Calciomercato com – Milan l’Empoli supera il Verona e prenota Colombo | ecco quando si può chiudere|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 12 luglio 2024) 2024-07-11 19:47:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: La fiducia delnei confronti di Lorenzoè sempre stata alta è dimostrata con i fatti: il contratto lungo fino al 2028, i confronti continui con il ragazzo che aveva deciso autonomamente di andare via in prestito al Monza per giocare nella squadra della sua città. L’esperienza, però, non è stata di quella da raccontare ai nipotini con soli 4 gol realizzati in 25 presenze. COSA SUCCEDE – La convocazione per il giorno del raduno delè arrivata puntuale come una cartella di Equitalia. Come successo negli ultimi due anniha dato ampia disponibilità alsopratutto in una fase dove l’attacco è ancora incompleto. Il piano per l’attaccante classe 2002 però sembra protendere verso una nuova cessione a titolo temporaneo.