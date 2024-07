Belen arriva in Warner Bros Discovery

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 12 luglio 2024) New entry a sorpresa in. Dopo un periodo d’assenza, è il momento del ritorno sul piccolo schermo perRodriguez. La showgirl argentina debutterà già dal prossimo autunno con due programmi. Sul Nove sarà insieme ai PanPers alla conduzione di Only Fun – Comico Show, sostituendo Elettra Lamborghini. Su Real Time sarà alla conduzione della seconda edizione di Amore alla Prova – Crisi del Settimo Anno, show sui sentimenti che era stato tenuto a battesimo da Giulia De Lellis.Rodriguez commenta: “È un onore entrare nella prestigiosa famiglia. La mia gratitudine va a tutto il gruppo per avermi dato l’opportunità di poter contribuire al successo di due progetti così importanti per me.