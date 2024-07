Atletica Jessica Hull si regala la favola | record del mondo sui 2000 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha firmato ildeldei, completando i cinque giri di pista nel Principato di Monaco con il meraviglioso tempo di 5:19.70. Si tratta di una distanza spuria, non presente a Olimpiadi e Mondiali, poco praticata a livello internazionale, ma la prestazione viene riconosciuta a tutti gli effetti come primato. L’australiana è stata impeccabile in occasione della nona tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera, sfruttando al meglio il lavoro delle lepri e poi intensificando l’azione negli ultimi 600per battere il vecchiodi 5:21.56 corso dalla burundese Francine Niyonsaba a Zagabria il 14 settembre 2021. La 27enne, settima sui 1500nelle ultime due edizioni dei Mondiali, ha ampiamente distanziato la britannica Melissa Courtney-Bryant (5:26.