Atalanta anche Cambiaghi ai saluti | al Bologna per 10 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Dopo la cessione di Caleb Okoli al Leicester City per 15di, l’monetizza con un altro giocatore cresciuto a Zingonia e che ha trovato spazio in Serie A lontano da Bergamo: Nicolòè un nuovo giocatore del. La Dea da questa cessione intasca una decina didipiù bonus, che vanno a costruire un importante tesoretto da utilizzare per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini, con il focus che ora è sul centrocampo tra Brescianini e O’Riley. Presto potrebbero seguirnealtre: Aleksey Miranchuk sta pensando ad una risposta da dare all’Atlanta United, che vorebbe portarlo in MLS pagando 11dipiù un altro paio di bonus, ma ci sonoRoberto Piccoli e Nadir Zortea nel mirino del Cagliari.