Arcadian la recensione | su Prime Video Nicolas Cage in un avvincente post-apocalittico

(Di venerdì 12 luglio 2024) Inil mondo come lo conosciamo non esiste più e la notte si aggirano creature mostruose. Il film segue la disperata lotta per la sopravvivenza di un padre e dei suoi due figli adolescenti. Una pandemia ha spazzato via la maggior parte della popolazione e ha provocato di rimando il crollo della civiltà come oggi la conosciamo. Paul e i suoi figli gemelli, Joseph e Thomas, vivono in una fattoria isolata, uscendo all'aria aperta soltanto nelle ore diurne. Durante la notte infatti fanno la loro comparsa delle spaventose creature fameliche, una nuova specie fotofobica che non può quindi muoversi con la luce. Inla famiglia cerca di sopravvivere giorno dopo giorno, barricandosi ogni volta all'imbrunire all'interno delle mura domestiche, appositamente sistemate per sopravvivere a potenziali attacchi.