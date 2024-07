Approvato lo schema per il nuovo Piano sociale regionale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 luglio 2024 – La Giuntadel Lazio, presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali e alla Disabilità, Massimiliano Maselli, halodelvalido per il triennio 2025-2027. Si avvia così il percorso per l’acquisizione del parere dei vari soggetti coinvolti nell’iter approvativo, quali la Conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria, Roma Capitale, la delegazione del CAL, le reti associative di secondo livello del terzo settore, l’Osservatorio permanente sulle famiglie, le consulte di settore e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. “L’adozione del, richiesta dalla leggen.11 del 2016, “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, rappresenta un’esigenza operativa indispensabile ed improrogabile, connessa all’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale.