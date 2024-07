Xbox Game Pass riceverà nuovi aumenti di prezzo in futuro secondo un analista

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 11 luglio 2024)e PCsubiranno deidiinvisto che Microsoft che vuole massimizzare i ricavi,l’di mercato di MIDiA Research, Rhys Elliott. L’ha preso parte proprio in queste ore ad una nuova intervista con Wccftech, così da commentare mirano i recentidi prezzi e l’introduzione de nuovo tier, che hanno coinvolto il celeberrimo servizio in abbonamento di Microsoft appena qualche giorno fa. Rhys Elliott ha quindi affermato che in quel del colosso americano hanno effettuato questidiper cercare di massimizzare le entrate, con l’obiettivo di ridurre i costi.l’inoltre Microsoft vuole anche spingere gli abbonati adStandard ad acquistare più giochi apieno, visto che questo nuovo tier del servizio, contraddistinto da undi 14,99 euro al mese, non includerà i titoli sin dal D1, limitandosi ad offrire una selezione di titoli che verrà arricchita ogni 6 o 12 mesi (a differenza dell’Ultimate da 17,99 Euro mensili).