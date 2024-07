Vivo per miracolo Incidente choc per il volto di Canale 5 | le immagini sono impressionanti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 luglio 2024)e tragedia sfiorata per l’ex protagonista di Uomini e Donne: è salvo per, come ha fatto sapere poi tra le Storie Instagram. Nelle scorse ore è rimasto vittima di uno schianto violento, un frontale per essere precisi, con un camioncino dell’Ama. “Ha effettuato una inversione ad U colpendo la nostra macchina”, ha scritto sui social l’exdel programma che a quanto pare era in auto con la compagna. “Per fortuna indossavamo le cinture di sicurezza e siamo riusciti a salvarci la vita per”, ha aggiunto. Quindi ledei soccorsi, sempre tra le Storie. Le ferite più gravi sembrano essere quelle al, in particolare all’occhio destro, salvato grazie al tempestivo intervento dei sanitari, all’arcata sopraccigliare.