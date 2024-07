Un tuffo nei ricordi Elisa torna nel collegio che la vide ragazza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Voleva rivedere i luoghi della sua infanzia e ci è riuscita. Protagonista di una storia emozionante è Nonna, che ha visto il suo desiderio esaudito grazie ai nipoti di Babbo Natale che non smettono di fare doni, nemmeno quando l’estate entra nel vivo e il freddo inverno è un lontano ricordo. Grazie all’iniziativa dell’associazione “Un sorriso in più“ onlus, la magia delle feste è arrivata ancora una volta alla Rsa Gli Oleandri di via Amendola a Rozzano. Nonna, 85 anni, ospite della residenza, aveva espresso un desiderio: rivedere ildove risiedeva quando erae rivivere idella sua gioventù a Milano. La voce è girata ed è arrivata a destinazione e così il suo sogno è stato realizzato quando alcuni giorni fa Silvia, “nipote“ volontaria di Babbo Natale, ha bussato alle porte degli Oleandri per accompagnarla in una gita speciale a Milano.