Un meraviglioso scambio culturale tenutosi a Dongying ha richiamato un pubblico di adolescenti americani

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024), Cina, July 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)Recentemente, 16del Midland e di altre ridenti località degli Stati Uniti hanno effettuato unodi 10 giorni a, nella provincia di Shandong. L'evento è stato molto proficuo per loro. Hanno dichiarato che questo viaggio aha permesso loro di vivere appieno il fascino unico della cultura cinese, così come l'ospitalità e la cordialità degli abitanti. Per garantire il successo dell'evento, organizzato dall'Ufficio municipale diper la cultura e il turismo,ha meticolosamente programmato una serie ricca e diversificata di attività di studio e ricerca, esperienze culturali, visite all'aria aperta e progetti diformativi. Al Centro giovanile onnicomprensivo della città di, hanno imparato a realizzare marionette per il teatro delle ombre e sono rimasti affascinati dall'arte popolare tradizionale cinese.