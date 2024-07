Tragico incidente a Campogalliano | morto un noto tassista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Modena, 11 luglio 2024 –mortale ieri sera a. A perdere la vita è stato un carpigiano, Marco Andreoli, 49 anni, molto conosciuto in città per la sua attività lavorativa di. Erano da poco passate le 23 quando in via Nuova si è verificato un drammatico scontro che ha visto coinvolti un'automobile e il ciclomotore guidato da Andreoli. Purtroppo, l'si è rivelato fatale per il carpigiano che ha subito gravi traumi: sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente sia un'ambulanza sia un'automedica, ma nonostante i tentativi di soccorso, per la vittima non c'è stato nulla da fare. La dinamica dello scontro non è ancora stata chiarita del tutto, e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le prove presenti sulla scena per ricostruire con precisione l'accaduto.