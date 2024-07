Tour de France 2024 | si ritira Morkov è positivo al Covid

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024) Michaelsidalde. Il corridore dell’Astana Qazaqstan Team dice addio alla Grande Boucle perché è risultatoal-19. Il danese classe ’85 non riuscirà dunque a portare a termine l’ultimodella sua carriera, dal momento che ha già annunciato il ritiro a fine anno. “Nonostante il corridore si senta bene e non abbia sintomi essenziali, lo staff medico dell’Astana Qazaqstan Team ha deciso di fermare il corridore, prima di tutto, per proteggere la sua salute dagli effetti a lungo termine che il virus potrebbe provocare in futuro“, si legge in una nota sul sito dell’Astana.de: si, èalSportFace. .