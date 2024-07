Tortelli funghi cozze e tartufo La stagione delle sagre è in fiore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ci sono leappena nate, come quella dedicata alnero estivo che si tiene domani e sabato a Quercegrossa (Castelnuovo Berardenga), e quelle storiche, che compiono anche mezzo secolo o più: la sagra del pesce di Bassa (Cerreto Guidi), 50esima edizione, o quella della zuppa a Massarella di Fucecchio, al 53° anno. Luglio e agosto sono i mesi clou, il pieno dellache soprattutto in Toscana e Umbria sono un vero e proprio must, tanto da avere un calendario che in realtà è lungo tutto l’anno. Momenti di festa paesana, a volte bizzarri – c’è chi prepara la polenta coiin riva al mare e chi il fritto misto di totani e gamberi in montagna – ma sicuramente caratteristici che hanno tante sfaccettature. Prima di tutto momenti di incontro, ritrovi di comunità che resistono nella conservazione della propria identità; ma anche vetrina di prodotti tipici del territorio (come la "pattona", simile a una piadina, al centro della sagra a San Carlo Terme, Massa, o il pinolo a San Piero a Grado, Pisa), ed ecco perché le regioni del Centro sono in prima fila, con la ricchezza di ricette, prodotti e tradizioni di queste zone.