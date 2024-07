Tom Holland ha contribuito a rendere questa camicia un pezzo introvabile per due anni di fila

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 11 luglio 2024) 2022: l'anno in cui la polo Percival di Tom, che ha registrato il tutto esaurito, è stata avvistata (sbottonata) tra i seggiolini della finale maschile del BNP Paribas Open e quindi inserita in infinite bacheche di Pinterest e in una miriade di moodboard del menswear. Avendo ricevuto una delle richieste di rifornimento più corpose di tutte le collezioni Percival, non è un segreto che il ritorno della polo in maglia "Pablo" sarebbe stato un grande ritorno e sembra che quel giorno sia arrivato. Finalmente! BNP Paribas Open 2024 - Final Day Matthew Stockman/Getty ImagesUn po' nel mood di Il talento di Mr Ripley questo capo a maniche lunghe in maglia è perfetto per lainsicura e imprevedibile estate. È stato creato per funzionare tanto in un pub all'aperto quanto in una serata dalle pretese più alte.