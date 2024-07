Tifosi della Juventus in lacrime | Vialli da brividi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 11 luglio 2024) Isi sono commossi tutti, impossibile non farlo quando si parla di. E il ricordo è sempre vivo nella mente Gianlucanon è amato solamente dai, che gli hanno visto alzare nella notte dell’Olimpico ormai di quasi 20 anni fa l’ultima Champions League bianconera. Ma per il suo amore verso il calcio e soprattutto per quel suo atteggiamento mai fuori le righe, manca a tutti gli appassionati di questo sport. La maglia di(Lapresse) – Juvelive.itCi ha lasciati troppo presto, un male incurabile l’ha portato via dopo la vittoria dell’Europeo con Roberto Mancini in panchina quando l’ex attaccante faceva partespedizione azzurra nella notte di Wembley. Sempre presente, mai una parola fuori posto, un uomo del gruppo quasi, ma sicuramente vicino al gruppo che gli ha regalato una gioia enorme.