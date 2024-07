Talco e OMS | Le nuove linee guida e il dibattito sulla sicurezza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recentemente pubblicatoriguardanti l’uso dele i potenziali rischi per la salute. L’OMS ha lanciato un nuovo allarme sul. Questo aggiornamento ha suscitato un accesotra esperti, produttori e consumatori, alimentando la discussione sui possibili effetti collaterali di questo comune ingrediente utilizzato in numerosi prodotti cosmetici e per la cura personale. Di seguito, leraccomandazioni dell’OMS, le reazioni della comunità scientifica e le implicazioni per i consumatori. Prodotto cosmetico a base di@Foto Crediti Envato Elements – VelvetMagIl: usi e preoccupazioni Ilè un minerale utilizzato da decenni in una vasta gamma di prodotti, dai cosmetici alle polveri per neonati, grazie alle sue proprietà assorbenti e lubrificanti.