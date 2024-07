State sporcando la strada Poi spara con la scacciacani Denunciato un settantenne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) "Fate più attenzione,lae fate troppo rumore. Voglio silenzio". Prima ha ‘usato’ le parole e, particolarmente infastidito dalla polvere e dal rumore, ha sgridato alcuni operai intenti a lavorare in un cantiere. Quando i lavoratori però gli hanno sostanzialmente risposto di ‘farsi i fatti suoi’, è tornato in casa e ha afferrato una pistola. Dopo di che è sceso ine ha minacciato i lavoratori,ndo un colpo a salve. L’uomo, un pensionato, è statodai carabinieri di Finale Emilia per minaccia aggravata e l’arma, unapriva però del tappino rosso, è stata sequestrata. L’episodio è avvenuto ieri mattina a Finale Emilia e ha destato una certa preoccupazione tra i residenti della zona tanto che, udito lo sparo, hanno subito chiamato i militari temendo si trattasse di una vera e propria arma, dunque potenzialmente letale.